لابيد يشكك برغبة الحكومة الاسرائيلية إعادة الأسرى

القدس المحتلة/سما/

شكك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء الإثنين، برغبة حكومة بنيامين نتنياهو إعادة الأسرى من قطاع غزة، بعد قبول حركة حماس مقترحا للوسطاء يتضمن وقف إطلاق للنار وصفقة لتبادل عدد من الأسرى.





وفي تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال لابيد إن حكومة نتنياهو "لو كانت تريد إعادة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) لكانت تعقد الآن نقاشا عاجلا، وترسل فرق التفاوض إلى القاهرة" لإنهاء الصفقة التي وافقت عليها حماس.



وأضاف أن هذه الحكومة على عكس من ذلك أصدرت "بشكل هستيري" ما قال إنها "3 إحاطات مختلفة من مصادر مختلفة"، معتبرا أنها بذلك "تسحق قلوب أهالي المختطفين".



واختتم تغريدته بالقول: "هذا عار وطني".



وكان لابيد يقصده على يبدو في حديثه عن ما وصفه بـ"3 إحاطات مختلفة عن مصادر مختلفة" ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية في الدقائق القليلة الماضية عن مصادر مسؤولة مجهلة قللت من احتمالية قبول إسرائيل للصفقة مع حماس.



إذ تحدثت هذه المصادر عن أن الحديث يدور عن اقتراح مختلف غير الذي وافقت عليه إسرائيل.