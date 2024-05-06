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وفد قطري يتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق هدنة في غزة

الثلاثاء 07 مايو 2024 04:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد قطري يتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق هدنة في غزة



الدوحة/سما/

أعلنت الدوحة أن وفدا قطريا سيتوجه صباح يوم الثلاثاء 7 مايو إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان إن "الوفد القطري سيتوجه صباح الثلاثاء إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين"، علما أن المفاوضات تتم بوساطة قطرية مصرية أمريكية مشتركة.

وأضاف أن الدوحة تأمل في "التوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".

وأكد الأنصاري أن "حماس أرسلت للوسطاء ردا على مقترحاتهم التي طرحوها على إسرائيل والحركة بشأن الهدنة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بأن "الرد يمكن أن يوصف بالإيجابي".


وجاء البيان الرسمي القطري بعد إعلان حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي المقابل، أعلنت حكومة الحرب الإسرائيلية رسميا أن الجيش ماض في خطته لاجتياح رفح المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي أكدت وسائل إعلام عبرية أنها تتعرض لقصف عنيف بعد أن طلب الجيش من سكان أحيائها الشرقية إخلاءها.

وأفادت وسائل الإعلام العربية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جوية قوية شرق رفح.

ووفق ما ذكره مستشفى محلي فجر الثلاثاء، قتل 5 أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح.

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