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أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على معبر رفح

الثلاثاء 07 مايو 2024 02:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على معبر رفح



غزة/سما/

نقل موقع أكسيوس الإخباري  الأميركي عن مصادر مطلعة أن قوات الجيش الإسرائيلي على وشك السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة خلال الساعات المقبلة.


ويعد معبر رفح نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقول "إسرائيل" إن الجزء الشرقي من المدينة موقع استراتيجي لحماس. ويعيش في المدينة أكثر من مليون نازح فلسطيني. 

وتخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر ومراقبة جميع المساعدات القادمة إلى غزة، حسبما صرح مصدر مطلع لموقع أكسيوس. 


وقال المصدر إن "إسرائيل" تعتقد أن السيطرة على معبر رفح ستقضي على قدرة حماس الرئيسية على إظهار أنها لا تزال تحكم غزة.

 وقال المصدر إن إسرائيل تريد في الأيام والأسابيع المقبلة أن يشارك الفلسطينيون من غزة غير المرتبطين بحماس في مراقبة وتوزيع المساعدات التي تدخل القطاع من مصر.

 وذكر مسؤولون إسرائيليون أن الدبابات الإسرائيلية وقوات برية أخرى دخلت الضواحي الشرقية لمدينة رفح مساء الاثنين في إطار المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب مدينة غزة.

قلق أميركي

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من عملية إسرائيلية كبيرة في رفح قائلا إن اجتياح إسرائيل لمدينة رفح سيكون أمراً لا يُحتمل.

كما أعرب مسؤول أميركي عن قلق الولايات المتحدة إزاء أحدث الضربات الإسرائيلية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة لكنه أشار إلى أن واشنطن تعتقد أنها لاتمثل عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح.

وأضاف المسؤول أن المسؤولين الأميركيين يركزون على منع حدوث عملية عسكرية كبيرة في المناطق المكتظة بالسكان في رفح مشيرا إلى أن الإسرائيليين لا ينفذون ذلك على ما يبدو.

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