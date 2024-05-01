  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي ينشر تعليقا بذيئا عقب موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

الثلاثاء 07 مايو 2024 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي ينشر تعليقا بذيئا عقب موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار



القدس المحتلة/سما/

نشر وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي مساء يوم الاثنين تدوينة على منصة "إكس" تضمنت ألفاظا بذيئة وذلك عقب إعلان حركة حماس الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

-

وأعلنت حركة حماس يوم الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وقالت في بيان: "أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

وصرح القيادي في حماس طاهر النونو: "وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى".

وفي المقابل، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية مساء يوم الاثنين إن مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أن "مجلس وزراء الحرب قرر بالإجماع مواصلة إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس لدفع عملية إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: النصر قاب قوسين أو أدنى وسننتصر ونهدي النصر للرئيس السيسي والزعماء العرب

جيش الاحتلال يبدأ إجلاء المواطنين من رفح

حماس تبلغ الوسطاء موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار

قناة إسرائيلية: هكذا تعرف حماس أماكن جنودنا وتقتلهم بسبب إهمالهم

صحيفة عبرية: غالانت أبلغ أوستن ببدء عملية عسكرية برفح

نتنياهو يرد على "قبول حماس للصفقة" بمهاجمة رفح

ردود فعل إسرائيلية بعد موافقة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يرد على "قبول حماس للصفقة" بمهاجمة رفح

واشنطن تدرس رد حماس.. وتؤكد: وقف إطلاق النار يمكن تحقيقه

السيسي يعلق على "التطورات الإيجابية" بشأن هدنة غزة

تفاصيل ما وافقت عليه حماس ضمن مقترح وقف إطلاق النار في غزة

ردود فعل إسرائيلية بعد موافقة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية