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الرئيس عباس يرحب بنجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

الثلاثاء 07 مايو 2024 01:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يرحب بنجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار



رام الله/سما/

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وموافقة حركة "حماس" عليه.

وأعرب عباس في بيان رسمي "عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

كما وأعرب عن أمله "بأن تلتزم إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة" 

وطالب عباس "المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين".

وأعلنت حركة حماس مساء الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصرح القيادي في حماس طاهر النونو: "وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى".

إلى ذلك، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جميع المقترحات المتعلقة بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى في غزة يتم دراستها بجدية، مؤكدا أن الجيش ييواصل بالتوازي مع ذلك عملياته في القطاع.

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