"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا منصة لوياثان الغازية بالطيران المسيّر

بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الاثنين، استهداف منصة "لوياثان" الغازية في الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وصدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" بيان أوضحت فيه: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق منصة لوياثان الغازية في الأراضي المحتلة في وقت سابق بواسطة الطيران المسيّر".

كما أكدت عن "استمرارها في عمليات دك معاقل الأعداء".

جدير بالذكر أن فصائل المقاومة في العراق سبق أن تبنت بين الحين والآخر قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".