"القسام" والفصائل تكثف قصفها على تمركزات الاحتلال في نيتساريم

غزة/سما/

شنت كتائب القسام والمقاومة في غزة، سلسلة عمليات قصف، تركزت على قوات الاحتلال، المتواجدة في محور نيتساريم، بمنظومة صواريخ رجوم وقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام، إنها استهدفت قوات الاحتلال، المتواجدة في محور نيتساريم، بمنظومة رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأشارت القسام، إلى أنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل- الجبهة الشعبية- القيادة العامة غرفة قيادة للاحتلال، في محور "نتساريم" بصواريخ الـ "107" قصيرة المدى.

وفي بيان آخر، قالت القسام، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، قوات الاحتلال في محور نيتساريم، بقذائف الهاون.

وعادت القسام، إلى قصف قوات الاحتلال، في محور نيتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، بمقتل جندي رابع نتيجة عملية قصف كتائب الشهيد عز الدين القسام للحشود المتمركزة في موقع معبر كرم أبو سالم، والتي أدت الأحد إلى مقتل ثلاثة من الجنود وإصابة تسعة آخرين على الأقل.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القتيل الرابع هو "الرقيب مايكل روزال، 18 عاما، من ريشون لتسيون، وهو جندي في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، قُتل خلال الهجوم الصاروخي الذي شنته حماس على معبر كرم أبو سالم يوم الأحد".

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم، الذي انتشرت بعده مروحيات وطائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة للمساعدة في إجلاء الجرحى والرد على مصدر إطلاق الصواريخ.

وتضمن وابل الصواريخ، بحسب إعلان الاحتلال، 14 صاروخا وقذيفة هاون تم إطلاقها من منصات إطلاق تحت الأرض. ويجري جيش الاحتلال تحقيقا في الحادث في محاولة لفهم كيفية وقوعه على الرغم من إطلاق صفارات الإنذار.

وكانت كتائب القسام أعلنت ظهر الأحد، أنها قصفت المعبر المذكور ومحيطه برشقة من صواريخ رجوم قصيرة المدى عيار 114ملم‎.‎