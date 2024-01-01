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مصدر مصري رفيع يحدد 3 مراحل لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

الإثنين 06 مايو 2024 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مصري رفيع يحدد 3 مراحل لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة



القاهرة/سما/

أعلن مصدر مصري رفيع المستوى أن الوفد الأمني يؤكد تلقي ردود إيجابية من حركة "حماس" وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ويكثف اتصالاته للتهدئة.

وأكد المصدر أن بنود الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل تشمل ثلاث مراحل، وتتضمن اتفاقا لتبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية.


كما نوه بأن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد في غزة وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين.

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت حركة "حماس" منذ قليل، موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، خلال اتصال هاتفي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة "حماس" على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة "حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب" بشأن وقف إطلاق النار في غزة. مشيرة إلى أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها "حماس" تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".

وأضافت الهيئة: "استلمت تل أبيب مساء اليوم الرد الرسمي لحماس وتقوم بدراسته".

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