الكشف عن تفاصيل ما وافقت عليه حماس ضمن المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار

غزة/سما/

كشف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو عن النقاط التي يشملها مقترح وقت إطلاق النار الذي وافقت عليه الحركة.

وقال النونو: "وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى".

وتابع: "وفد من الحركة سيزور القاهرة في القريب العاجل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار".

من جهته قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، أن المقترح الذي قدمه لنا الوسطاء في قطر ومصر يتضمن 3 مراحل

وأضاف: " المقترح يتضمن انسحابا كاملا من غزة وعودة النازحين وتبادلا للأسرى على 3 مراحل، و إخراج 30 من نفس الفئة من سجون الاحتلال حسب الأقدمية

وأشار إلى أن نص مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ترابط المراحل في التنفيذ

وذكر الحية أن المقترح يتضمن بمرحلته الثانية الإعلان المباشر عن وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم.

وأكد القيادي في حماس أن الوسطاء قالوا لنا إن الرئيس الأمريكي يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "أبلغنا الوسطاء بمواقفتنا على مقترح وقف إطلاق النار بشكل كامل.. حققنا في هذا الاتفاق أهداف وقف إطلاق النار وعودة النازحين والإغاثة وصفقة تبادل جادة.

وواصل: " في اليوم الأول من المرحلة الأولى من الاتفاق هناك التزام واضح بوقف العمليات العسكرية مؤقتا، ولا قيود على عودة النازحين وهذا نص واضح في مقترح الاتفاق.

وأردف: "الاحتلال سينسحب إلى مناطق محاذية للحدود داخل قطاع غزة في المرحلة الأولى من المقترح.

وقال: " قدمنا التنازل لنفتح الباب لوقف الحرب المجنونة ولتكون هناك عملية تبادل حقيقة للأسرى، لافتا إلى أنه في المرحلة الأولى ستتم المفاوضات غير المباشرة بالوساطة المصرية والقطرية على مفاتيح التبادل.

وبين خليل الحية ان الحركة لم تبلغ بموعد محدد لموافقة إسرائيل على المقترح المطروح، مضيفا: "ننتظر إجابة الاحتلال على موافقتنا على مقترح وقف إطلاق النار.

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة "حماس" على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت صحيفة العربي الجديد عن نص مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه حركة حماس