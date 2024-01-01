ردود فعل إسرائيلية بعد موافقة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة "حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب" بشأن وقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن تل أبيب تنتظر وصول ردها لدراسته.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها حماس تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".



كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في مجلس الحرب أن "بيان حماس محاولة تضليلية لتصوير إسرائيل على أنها متعنّتة".

وأوضحت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن "المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن استنتاجات بعيدة المدى لا توافق عليها إسرائيل، كما أنه يشمل تنازلات لا توافق عليها".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية "استلمت تل أبيب مساء اليوم الرد الرسمي لحماس وتقوم بدراسته".

وذكرت التقارير، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "المفاوضين الإسرائيليين يدرسون رد حماس للرد عليه رسميا"، مشددا على أن المقترح الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه "غير معروف" للطرف الإسرائيلي.

ورجّح مراسل الشؤون العربية في القناة 12 الإسرائيلية، أن تكون حماس قد تراجعت عن شرطها بالحصول على التزام علني من إسرائيل بأن يفضي الاتفاق إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، بعد الحصول على ضمانات أميركية بهذا الشأن.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر دبلوماسية، أن المقترح الذي وافقت عليه حماس يشبه المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل والكرة الآن في ملعب نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نبحث رد حماس بشكل جدي ونستغل كل فرصة لإعادة المختطفين وبالتوازي نواصل العمليات في ⁧غزة⁩

وأضاف: "‏مقاتلاتنا شنت هجمات على 50 هدفا في ⁧ رفح⁩ وندعو السكان للانتقال إلى المواصي وخان يونس.

هذا وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن "حماس وافقت على الصفقة، الآن هو الوقت المناسب للحكومة لإعادة الأسرى إلى الوطن"، محذرين من "احتجاجات واسعة تؤدي لحرق البلاد".

وذكرت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في رسالة إلى وزير الأمن يؤاف غالانت: أ"نتم تتحمّلون دماء أبنائها إن بدأتم عملية عسكرية في رفح."

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بيان من أهالي الأسرى الإسرائيليين، ذكروا فيه:" إننا نرحب بإعلان حماس عن تعزيز وقف إطلاق النار، الأمر الذي يشجع على عودة المختطفين الـ 132 الذين احتجزتهم حماس منذ سبعة أشهر.

وأضاف البيان: "لقد حان الوقت لحكومة إسرائيل أن تثبت عملياً التزامها تجاه مواطنيها، يجب على الحكومة أن تأخذ موافقة حماس وتحولها إلى صفقة لعودة الجميع،

عودة المختطفين هي مفتاح الأمن الإسرائيلي.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "الحكومة التي تريد إعادة الأسرى تعقد الآن نقاشًا عاجلًا وترسل الفرق إلى القاهرة، وتصدر بشكل هستيري 3 إحاطات مختلفة من أطراف مختلفة وتسحق قلوب الأهالي - عار وطني، لا يوجد حد".

من جهته قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير: "مناورات وألاعيب حماس ليس لها إلا إجابة واحدة: الأمر الفوري باحتلال رفح! زيادة الضغط العسكري، واستمرار هزيمة حماس الكاملة، حتى هزيمتها الكاملة .

وأعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.