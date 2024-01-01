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حماس تبلغ الوسطاء موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار

الإثنين 06 مايو 2024 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبلغ الوسطاء موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار



غزة/سما/

قال مصدر قيادي في حركة حماس، مساء اليوم، في تصريحات لقناة الجزيرة، " أبلغنا الوسطاء القطري والمصري موافقتنا على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان: " أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

.وفي وقت سابق، أفاد إعلام مصري بأن وفداً من حركة “حماس” سيصل العاصمة القاهرة، الثلاثاء، لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته “قناة القاهرة” الإخبارية الخاصة نقلا عن مصدر وصفته بأنه “رفيع المستوى” دون أن تسميه، تزامنا مع إعلان إسرائيل، اليوم، بدء عملية عسكرية بمدينة رفح جنوب القطاع زعمت أنها “محدودة النطاق”.

ووفق تصريح مقتضب من المصدر ذاته، فإن “وفد من حماس يعتزم الوصول إلى القاهرة باكر الثلاثاء لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار”، دون تفاصيل أكثر.

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