الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلى عملية كرم أبو سالم

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل جندي بالقصف الذي طال أمس قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم، ما يرفع عدد القتلى إلى 4 بالإضافة إلى 10 مصابين.



وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباحا بنشر خبر مقتل الرقيب مايكل روزل، 18 عاما من ريشون لتسيون، في القصف على كرم أبو سالم، الذي قتل فيه أيضا الرقيب رؤوفين مارك مردخاي أسولين (19 عاما) من رعنانا، والرقيب عيدو تيستا (19 عاما) من القدس، والرقيب تل شافيت (21 عاما) من كفر جلعادي.

وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي اليوم إن 10 جنود جرحى ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم أمس الأحد في قصف على موقع كرم أبو سالم، 3 منهم في حالة خطيرة.

وكانت "كتائب القسام" أعلنت مسؤوليتها عن قصف موقع "كرم أبو سالم" العسكري بصواريخ رجوم من عيار 114 مليمترا.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجوم بالخطير، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الحدث في كرم أبو سالم غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في قطاع غزة".

ومع إعلان الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى استهداف كرم أبو سالم إلى 4، يصل عدد قتلاه الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 612.