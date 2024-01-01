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بلجيكا تدرس فرض عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل

الإثنين 06 مايو 2024 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تدرس فرض عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل



وكالات / سما /

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلجيكا بدأت مناقشات حول عقوبات تجارية محتملة للاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.

وأضاف دي كرو، وفق ما نقلته عنه صحيفة "سوار" البلجيكية، أن الحكومة البلجيكية "قررت بالفعل قبل بضعة أسابيع فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، ولكن إذا فرضت بلجيكا هذه العقوبات بنفسها، فإن طرق التجارة ستتغير ببساطة، لهذا نناقش منذ عدة أسابيع مع دول أوروبية أخرى، كيف يمكننا القيام بذلك".

وأشار دي كرو إلى أنه "يجب حل هذه المشكلة دون الإعلان عنها بصوت عال، لقد أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مع إسرائيل، والتي تتضمن شروطا تتعلق بحقوق الإنسان".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين للمرة الأولى بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة.

#بلجيكا #إسرائيل #عقوبات

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