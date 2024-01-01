الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 142 صحفيًا

غزة / سما /

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 142 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقال الإعلام الحكومي في تصريح صحفي ، يوم الإثنين، إن عدد الصحفيين الشهداء ارتفعوا إلى 142 صحفيًا منذ بدء الحرب على غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي مصطفى عيّاد الذي يعمل مصورًا صحفيًا في عدة وسائل إعلام.

وأوضح الإعلام الحكومي أن الصحفي عياد استشهد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.