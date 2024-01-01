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الأمم المتحدة: بعض الجثث بغزة ظهرت عليها علامات تعذيب وأخرى دفنت حية

الإثنين 06 مايو 2024 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: بعض الجثث بغزة ظهرت عليها علامات تعذيب وأخرى دفنت حية



غزة / سما /

ادان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال العنف الممنهجة ضد الفلسطينيين بغزة وأغلبهم من النساء والأطفال.

واشار الخبراء الى ان بعض الجثث بغزة ظهرت عليها علامات تعذيب وبعضها لأشخاص يحتمل أنهم دفنوا أحياء

وقالوا "نشعر بالفزع إزاء ما ظهر مؤخرا من مقابر جماعية في غزة".

ولفت الخبراء الى انه من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص بغزة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.

واشاروا الى ان عدد النازحين داخليا في غزة بلغ 1.7 مليون شخص.

ونوه الخبراء الى ان هنالك تقارير أممية تشير لاختفاء نساء وفتيات قسرا على يد الجيش الإسرائيلي.

واكدوا ان اسرائيل فشلت في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفعال في الجرائم المبلغ عنها.

#الأمم المتحدة #الجثث

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