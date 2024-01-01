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تحت إدارة فلسطينية..

صحيفة بريطانية: دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة

الإثنين 06 مايو 2024 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة بريطانية: دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة



غزة / سما /

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن دولا عربية تؤيد وجود قوة دولية أو إقليمية في قطاع غزة تحت إدارة فلسطينية، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة على القطاع.

وقالت الصحيفة، إن عدة دول عربية تدرس فكرة إنشاء قوة "حفظ سلام" متعددة الجنسيات في غزة والضفة الغربية بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة البريطانية، إن الدول العربية تطالب بأن يكون قرار إنشاء "القوة" في غزة والضفة بموافقة مجلس الأمن الدولي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بحثت في وقت سابق، مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن تشكيل "قوات لحفظ السلام"، تزامنا مع موافقة إسرائيلية للعودة على طاولة المفاوضات بالقاهرة والدوحة، فيما يراه مراقبون تجهيزات سريعة لسيناريوهات اليوم التالي للحرب في القطاع.

#صحيفة فايننشال تايمز #دول عربية

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