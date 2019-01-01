هيئة الأسرى: زكريا الزبيدي يواجه عقوبات متواصلة

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير المعزول زكريا الزبيدي من محافظة جنين، يواجه ظروف اعتقالية صعبة للغاية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، وفقا لزيارة محاميها، أن الأسير زبيدي والمتواجد في زنازين عسقلان منذ ثلاثة أشهر، يتعرض عدة مرات للتفتيشات اليومية من قبل الوحدات التابعة لإدارة السجون، ويعاني من نقص في الملابس ولا يوجد لديه سوى ما يرتديه، والطعام المقدم له سيئ للغاية من حيث الكمية والجودة.

وبينت الهيئة أنه من المتوقع أن يتم نقله خلال الأسبوع المقبل من "عزل عسقلان إلى عزل في سجن آخر" كونه يتعرض لسياسة النقل الانتقامي كل ثلاثة أشهر.

وحملت الهيئة، حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الزبيدي، والذي تُمارس بحقه سياسة متطرفة مخالفة لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها .

واعتقلت قوات الاحتلال الزبيدي عام 2019، وتمكن هو و5 من رفاقه (أيهم كممجي، ومناضل نفيعات، ومحمد ومحمود العارضة، ويعقوب قادري)، من انتزاع حريتهم في 11 أيلول/ سبتمبر 2021، حين قاموا بحفر نفق تحت سجن جلبوع المحصن.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسرى الستة، وحكم عليهم إضافة إلى أحكامهم السابقة، بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات، إلى جانب التنكيل المتعمد بحقهم، عبر سياسة العزل الانفرادي، وإهمالهم طبيا، كما تعرضوا لعدة اعتداءات جسدية وضغط نفسي كبير من السجانين، وما زال هذا المسلسل العنصري مستمرا لغاية اليوم.