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ماكرون يطالب نتنياهو بعدم اجتياح رفح ووقف الحرب

الإثنين 06 مايو 2024 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يطالب نتنياهو بعدم اجتياح رفح ووقف الحرب



وكالات / سما /

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، باستكمال مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس، وأن يولي قضية الاسرى لدى حماس أولوية عليا، خاصة وأن بينهم فرنسيون، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه.

وقال ماكرون لنتنياهو إن "مصير الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن يخضع بعد الآن لعمليات نن جانب حماس، ويجب أن تتوقف العملية العسكرية في غزة".

وعبر ماكرون عن معارضته الشديدة لاجتياح إسرائيلي لرفح وطالب بدخول مساعدات إنسانية مكثفة إلى القطاع.

#ايمانويل ماكرون #الحرب #نتنياهو

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