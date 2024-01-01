ماكرون يطالب نتنياهو بعدم اجتياح رفح ووقف الحرب

وكالات / سما /

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، باستكمال مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس، وأن يولي قضية الاسرى لدى حماس أولوية عليا، خاصة وأن بينهم فرنسيون، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه.

وقال ماكرون لنتنياهو إن "مصير الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن يخضع بعد الآن لعمليات نن جانب حماس، ويجب أن تتوقف العملية العسكرية في غزة".

وعبر ماكرون عن معارضته الشديدة لاجتياح إسرائيلي لرفح وطالب بدخول مساعدات إنسانية مكثفة إلى القطاع.