الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة عن عملية كرم أبو سالم

غزة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل جندي رابع في عملية كرم أبو سالم التي استهدفت فيها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس موقعا عسكريا لجيش الاحتلال في كرم أبو سالم، بصواريخ رجوم، بما يرفع الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 612، بينهم 267 منذ بدء المعارك البرية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال أجرى تحقيقا أوليا في الاستهداف الذي اعتبر خطيرا وغير مسبوق في الفترة الأخيرة؛ حيث كشف التحقيق الأولي أن الهجوم الذي شنته كتائب القسام، الأحد، استهدف التجهيزات العسكرية الإسرائيلية التي يعدها الاحتلال تمهيدا لاجتياح رفح، جنوبي قطاع غزة، في قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

ووفقا لتقارير عبرية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع بالتحقيق في العملية، مع التركيز على مسألتين؛ بما في ذلك فحص أسباب عدم إطلاق صواريخ اعتراضية، بالإضافة إلى الظروف التي أدت إلى سقوط هذا الحجم الكبير من الخسائر البشرية رغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن المقاومة الفلسطينية ترصد استعداداته الميدانية لاجتياح رفح.

ونقلا عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الهجوم نفذ بواسطة نحو 14 قذيفة صاروخية، علما بأن القسام كانت قد أعلنت عن "قصف تحشدات لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم".

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن 14 قذيفة هاون أطلقت على مواقع لجيش الاحتلال ونقاط تجمع لقوات الاحتلال في منطقة كرم أبو سالم.

وقالت، إن قذيفتين سقطتا في قاعدة أميتاي العسكرية المجاورة لمعبر كرم أبو سالم، تسببتا في إصابة بعض الجنود بجراح قاتلة.

وأشارت تقارير عبرية، إلى أن الجنود الذين قتلوا أو أصيبوا كانوا في مهمة أمنية لحراسة المعدات العسكرية المعدة لاجتياح رفح.

ونقلا عن إذاعة جيش الاحتلال، فإن جيش الاحتلال كان مستعدا لاحتمال أن تحاول حماس إطلاق النار على هذه المنطقة، في ظل الاعتقاد أن حماس ترصد انتشار قواته استعدادا لرفح، إذ تم ​​خفض عدد الجنود في الموقع إلى الحد الأدنى المطلوب، وتم وضع ملاجئ متنقلة لحماية الجنود.

وذكرت، أنه بالإضافة إلى القذيفتين اللتين تسببتا بإصابة الجنود، أصابت قذيفة أخرى عمود كهرباء، في معسكر أميتاي، كما أصيب منزل في كيبوتس "كيرم شالوم" إصابة مباشرة ألحقت أضرارا جسيمة.

كما سقطت قذيفة في موقع "صوفا" العسكري التابع لجيش الاحتلال، أحدثت أضرارا دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض منطقة كرم أبو سالم لقصف، واتخذ من ذلك حجة للمسارعة إلى إغلاق المعبر القريب.