حماس: إخلاء رفح تطور خطير وسيكون له تداعيات

غزة / سما /

رأى قيادي في حركة حماس، اليوم الإثنين، إن أمر الإخلاء الإسرائيلي لمناطق في رفح تطور خطير وسيكون له تداعياته.

وأضاف القيادي لوكالة رويترز، "أن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب".

وأعطى جيش الاحتلال تعليمات باخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة رفح بما يشمل معبر رفح وكرم ابو سالم ومشفى النجار وهو المشفى الوحيد في المدينة.

ويبلغ عدد السكان والنازحين حوالي ربع مليون اصبحوا مطالبين بالتوجه نحو منطقة المواصي غرب رفح وخان يونس.

وطال القرار الاسرائيلي حي السلام وقرية الشوكة ومناطق واسعة جنوب شرق رفح.