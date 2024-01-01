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أونروا: لن نغادر رفح لأطول فترة ممكنة

الإثنين 06 مايو 2024 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أونروا: لن نغادر رفح لأطول فترة ممكنة



غزة / سما /

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الاثنين، أن طواقمها لن تغادر مدينة رفح لأطول فترة ممكنة.

وقالت الوكالة عبر منصة إكس إن الهجوم الإسرائيلي إسرائيل على رفح المكتظة بالنازحين يعني مزيداً من معاناة المدنيين والوفيات.

وأضافت أن أن العواقب ستكون مدمرة على 1.4 مليون فلسطيني بالمدينة.

وشددت على أن طواقمها لن تغادر رفح وستحافظ على وجودها لأطول فترة ممكنة في المدينة لتقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس.

وبدأ جيش الاحتلال بإجلاء السكان من المناطق الشرقية لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة قبل شن هجوم بري.

ويجري الإجلاء باتجاه مخيمات في خان يونس والمواصي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل أيام إن إسرائيل ستنفذ هجوما على رفح حتى لو تم التوصل إلى صفقة، وذلك رغم التحذيرات الدولية والرفض الأميركي.

#الأونروا #رفح #غزة

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