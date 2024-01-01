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صحيفة عبرية: غالانت أبلغ أوستن ببدء عملية عسكرية برفح

الإثنين 06 مايو 2024 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: غالانت أبلغ أوستن ببدء عملية عسكرية برفح



غزة / سما /

أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن بدء عملية عسكرية برفح.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن غالانت أبلغ أوستن في اتصال أن حركة حماس ترفض كل اقتراح، وأن معنى ذلك بدء العملية العسكرية في رفح، على حد زعمه.

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن “تأخير دخول رفح وعدم السيطرة على الأصول الاستراتيجية في قطاع غزة يضر بنا وبأهداف الحرب”.

وزعم أن”التأخير في دخول رفح يضر بفرصة إعادة المختطفين ويكلفنا كثيرا من الدماء”.

وأشار إلى أنه يجب على الجيش الإسرائيلي دخول رفح اليوم.

وطلب جيش الاحتلال مساء أمس الأحد من سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح باخلاءها نحو المنطقة الممتدة من مواصي خان يونس إلى شمال دير البلح.

وتطالب حركة حماس باتفاق يشمل إنهاء الحرب على قطاع غزة، لكن إسرائيل ترفض ذلك.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى إسرائيل اليوم لاستكمال المفاوضات.

#رفح #غالانت #أوستن

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