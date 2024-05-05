قوات الاحتلال تقتحم بيت أمر وتعتقل 3 مواطنين

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها، فجر اليوم الإثنين، لبلدة بيت أمر شمال الخليل.

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، اقتحموا، وسط أجواء باردة وغائمة مناطق الطربيقة وعرق اللتون ودوار صافا، في بيت امر، وداهموا بعض المنازل.

واضاف عوض، خلال عمليات المداهمة، قام الجنود بتفتيش المنازل تفتيشا دقيقا، وتموخلال ذلك اعتقال: محمد علي عيسى عوض 27 عاما والذي أفرج عنه قبل عشرة أيام بعد اعتقال دام 7 شهور في الاعتقال الإداري، و مالك محمد خليل الربعي 25 عاما و امجد احمد شعبان الهندي 24 عاما، ونقلهم إلى جهة مجهولة، وخلال انسحاب جنود الاحتلال وقعت مواجهات محدودة على دوار صافا، دون انويبلغ عن وقوع إصابات.