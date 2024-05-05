تطورات اليوم الـ213 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢١٣ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٢٩ شهيد و ١١٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤٦٨٣ شهيد و ٧٨٠١٨ اصابة .



جنوب القطاع



وقصف الطائرات الاسرائيلية ١١ منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال ساعات ليل الاثنين ما ادى لاستشهاد ٢٢ مواطن واصابة العشرات.



وبدأت سلسلة الغارات بقصف منزل لعائلة العطار في مخيم يبنا جنوبي مدينة رفح ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وعدد كبير من الجرحى تلاه قصف منزل لعائلة قشطة في شارع جورج مقابل مسجد هارون الرشيد شرقي مدينة رفح استشهد خلاله تسعة مواطنين بينهم الطفل هاني قشطة الذي ولد في الحرب واستشهد فيها.



وتوالت الغارات التي طالت قصف منزل لعائلة شتيوي شرقي رفح وقصف منزل لعائلة الحشاش في منطقة عريبة شمالي مدينة رفح إضافة إلى قصف أرض في خربة العدس شمالي مدينة رفح و أرض في حي السلام شرقي مدينة رفح دون اصابات.

و قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو لبدة في محيط جامعة القدس المفتوحة بحي الجنينة شرقي رفح ونقل 4 شهداء وعدد من المصابين.



كما قصفت طائرات منزل لعائلة ارميلات محيط مسجد التوحيد بحي السلام شرقي مدينة رفح ومنزل عائلة الخواجا في منطقة البلبيسي شرقي مدينة رفح ونقل عدد من الإصابات.

وطال القصف منزل لعائلة أبو هاشم في حي الزهور شمالي رفح ونقل عدد من الإصابات.

وفي خان يونس دمر الاحتلال منزلا غير مأهول في منطقة الفخاري



وسط قطاع غزة



وارتقى ستة شهداء واصابات باستهداف غرفة أمن مدرسة ( الجاعوني ) والتي تأوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

ووصل شهيد و عدد من الإصابات عقب الغارة الإسرائيلية على محيط مسجد الاستقامة جنوبي مخيم المغازي وسط القطاع.

وجددت طائرات الاحتلال نسف المنازل في قرية المغراقة وسط قطاع غزة.



غزة والشمال



وتعرضت مدينة غزة لسلسلة من الغارات الجوية احداها أوقعت شهداء وجرحى بقصف شقة سكنية قرب مفترق السامر بمدينة غزة.

وارتقى خمسة شهداء وإصابة عدد من المواطنين بجراح خطيرة، جراء استهداف طائرات الاحتلال منطقة الكلية الجامعية في تل الهوا بمدينة غزة.

وطال القصف حي الزيتون وشارع عشرة جنوب غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.