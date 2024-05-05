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حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بزخات متفرقة من الأمطار

الإثنين 06 مايو 2024 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بزخات متفرقة من الأمطار



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد اليوم الاثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً نهارا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً باردا في المرتفعات الجبلية وباردًا نسبيًا في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وفي ساعات الصباح فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من المعدل العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعيا معتدلا نهارا بارداً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف حارا وجافا نهارا لطيفا في ساعات المساء والليل، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

وحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.

#حالة الطقس

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