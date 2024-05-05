جيش الاحتلال يبدأ إجلاء المواطنين من رفح

غزة/سما/

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، إجبار أهالي مدينة رفح على النزوح باتجاه خان يونس والمواصي، استعدادا للعملية العسكرية المرتقبة.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجيش بدأ إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة قبل شن هجوم.

وذكرت الإذاعة، أن وزير الحرب يؤاف غالانت أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الليلة الماضية لإبلاغه ببدء إجلاء مواطنين من رفح.

ونقل موقع واينت التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر في جيش الاحتلال، أن عمليات الإجلاء ستكون محدودة وستشمل 100 ألف غزي.

وأضاف الموقع: "عملية الإخلاء الجزئي بموافقة المستوى السياسي، وهي عملية مؤقتة، وستتقدم بصورة تدريجية وفقًا لتقييمات الوضع المتواصلة.

ووجه الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نداء عاجلا الى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبالأحياء - السلام الجنينة, تبة زراع والبيوك في منطقة رفح بالبلوكات: 10-16, 28, 270

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان،" جيش الدفاع سوف يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن. كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر."

وأضاف: "من اجل سلامتكم يناشدكم جيش الدفاع بالإخلاء الفوري الى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي.

وتابع: "نحذركم ان مدينة غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة, امتنعوا من الرجوع شمالا من وادي غزة.، نحذركم بعدم الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

وبحسب البيان: " جيش الدفاع يوسع المنطقة الإنسانية في المواصي ويدعو السكان المدنيين الفلسطينيين للإجلاء مؤقتاً من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى المنطقة الإنسانية الموسَّعة.

وذكر البيان، "جيش الدفاع يوسع المنطقة الإنسانية في المواصي والتي تشمل مستشفيات ميدانية وخيماً وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات. كما يسمح جيش الدفاع بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع.

وأضاف: "بناء على موافقة المستوى السياسي يدعو جيش الدفاع السكان المدنيين القابعين تحت سيطرة حماس إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى المنطقة الإنسانية الموسعة. هذه العملية ستمضي قدمًا بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت.

وواصل: " يدعو جيش الدفاع سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المناطق الإنسانية الموسَّعة، حيث يتم في هذا الإطار توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية.

وختم البيان، "جيش الدفاع سيواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب ومنها تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين.