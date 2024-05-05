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قيادي بحماس: النصر قاب قوسين أو أدنى وسننتصر ونهدي النصر للرئيس السيسي والزعماء العرب

الإثنين 06 مايو 2024 06:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: النصر قاب قوسين أو أدنى وسننتصر ونهدي النصر للرئيس السيسي والزعماء العرب



غزة/سما/

قال نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبذل مجهودا كبيرا من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وأضاف أبو مرزوق: "الرئيس السيسي عينه على فلسطين وأطفالنا ونسائنا".

وتعهد القيادي الحمساوي بأن حركته ستنتصر في غزة على الجيش الإسرائيلي وقال: "والله النصر قاب قوسين أو أدنى وسننتصر ونهدي النصر للرئيس السيسي والزعماء العرب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الأحد، أن الحركة بعد دراسة إطار الورقة الأمريكية، أكدت أنها ورقة جيدة ولكن لديها مجموعة من الاستفسارات والتوضيحات.


وأشار إلى أن مصر دعت الأطراف للاجتماع أمس السبت في القاهرة للتوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن الوسيط المصري استعجل الحركة للوصول إلى العاصمة قبل السبت لكنها لم تتمكن من ذلك.

ونوه بأن "رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من رفض إرسال وفد إسرائيلي؛ لمناقشة الورقة التي قالت واشنطن إن تل أبيب وافقت عليها".

ولفت إلى أن الحركة أكدت رغبتها في تحقيق وقف إطلاق نار دائم بعد إطلاق سراح المحتجزين، قائلًا إنها استفسرت عن كيفية عودة المهجرين (غير المسلحين) من الجنوب إلى الشمال.

وأكمل: "قلنا لهم كيف تعرف إنهم غير مسلحين، لأن هذا معناه إن الجانب الإسرائيلي سيضع نقاط تفتيش، رغم أن الورقة تقول إن الاحتلال سينسحب من المنطقة.. نحن لم نغير من الورقة ولكن طرحنا 10 أسئلة محددة".

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