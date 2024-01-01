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شهداء بينهم أطفال في قصف للاحتلال على رفح

الإثنين 06 مايو 2024 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء بينهم أطفال في قصف للاحتلال على رفح



رفح/سما/

 استشهد عدد من المواطنين، الليلة، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، عن وقوع شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

واستشهد 9 مواطنين بينهم رضيع إثرقصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

وأفادت المصادر بأن 24 شهيدا نصفهم في رفح إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ صباح اليوم

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق اليوم 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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