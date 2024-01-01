"أنصار الله" اليمنية تعلن إحباط "أنشطة استخبارية" أمريكية وإسرائيلية

صنعاء/سما/

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من "إحباط أنشطة استخبارية للعدو الأمريكي والإسرائيلي".



وقال مصدر أمني تابع لأنصار الله، لوكالة "سبأ" التابعة للجماعة في صنعاء، إن "الأجهزة الأمنية ستكشف يوم غد الاثنين في بيان رسمي عن تفاصيل أكثر".



جاء ذلك بعد أيام من إعلان الجماعة توسيع عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، متوعدة بفرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بإسرائيل، حال شنت الأخيرة عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.



وجاءت الخطوة التصعيدية للجماعة بعد إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استهداف 6 سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا خلال هذا الأسبوع، مؤكداً إرتفاع إجمالي السفن المستهدفة منذ بدء الجماعة هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 107 سفن.

وفي 20 نيسان/ أبريل الماضي، أبدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استعدادها لاستقبال قيادات "حماس" بالتزامن مع الضغوط الأمريكية على الدوحة لإنهاء استضافة قيادات الحركة.



وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.





وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.