الملكة الأردنية: غزة نموذج مصغر للفوضى العالمية الجديدة (فيديو)

عمان/سما/

قالت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، إن غزة مثال على نموذج مصغر للفوضى العالمية الجديدة، وانهيار المعايير الدولية وعودة “البقاء للأقوى”.



جاء ذلك خلال مقابلة مع الاعلامية الأمريكية مارغريت برينان في برنامج “فيس ذا نيشن” على شبكة “سي بي إس”.



واعتبرت الملكة رانيا، أن “فشل العالم بوقف الفظائع الإسرائيلية في غزة يشكل سابقة خطيرة للغاية لبقية العالم”.



وأضافت “حان الوقت لأن يستخدم المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة نفوذه السياسي لإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات”.



واعتبرت الملكة رانيا، أن “تصرفات إسرائيل ليست خيانة لأهل غزة فقط، بل هي في الحقيقة خيانة للضمانات التي تهدف للحفاظ على سلامتنا جميعا”.



وأشارت إلى أن “هناك شعور بالتطبيق الانتقائي للقانون الإنساني وشعور بالظلم، شعور بأن حياتنا ليس لها ذات القيمة”.



واستدركت “هذا شيء أعتقد أنه بالتأكيد يتسبب بخسارة كبيرة لمصداقية الولايات المتحدة، كما أنه يتسبب في إعادة تفكيرنا لنظرتنا بالمنظومة العالمية”.

وبينت الملكة رانيا، أن “حلفاء إسرائيل عندما يفشلون في تحميلها المسؤولية عن أفعالها، تُخلق ثقافة الإفلات من العقاب. وهذا هو الوضع لعقود، حيث تشعر إسرائيل أنهم الاستثناء لكل قانون ومعيار دولي”.



واستطردت “فإما أن تكون جزءاً من المجتمع الدولي وتلتزم بالقواعد، أو تكون دولة منبوذة”.



وأكدت الملكة رانيا، على أن “غزة الآن مثال على نموذج مصغر للفوضى العالمية الجديدة (..) وعن انهيار المعايير الدولية وعودة البقاء للأقوى”.



وأردفت “أعتقد أن ذلك خطير للغاية، ليس لمنطقتنا فحسب بل للعالم بأكمله”.

وحول الأوضاع الإنسانية بغزة، قالت: “مدن بأكملها تحولت إلى أراضٍ قاحلة، أطفال سعداء في مرحلة النمو أصبحوا مجرد عظم وجلد، 2 مليون و300 ألف شخص في منطقة محصورة يعيشون جحيماً كل يوم”.



ودعت الملكة رانيا، المجتمع الدولي إلى “منع إسرائيل من اجتياح واسع النطاق لرفح”.



ووصفت ذلك بأنه “نهاية الخط بالنسبة لسكان غزة، الذين تم دفعهم بشكل منهجي إلى الجنوب أكثر فأكثر منذ بداية الحرب”.

وأشارت إلى أن الحرب على غزة “قد تكون هذه الحرب إحدى أكبر أحداث التعبئة التي شهدناها في التاريخ الحديث، لأنها أبعدت الكثير من الناس وجعلتهم يشعرون أنه لا توجد عدالة في هذا العالم”.



وقالت: “هذه الحرب لا تجعل إسرائيل أو العالم مكانًا أكثر أمانًا”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

ولطالما حذر الأردن منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة من محاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدا على لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن “أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر، وسيعتبره بمثابة إعلان حرب”.