غالانت يدعو نتنياهو للموافقة على "الصفقة المصرية الجيدة".. وغانتس: "نحن مطالبون بهذه البطولة"

القدس المحتلة/سما/

حث وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الموافقة على مقترح الصفقة المصري بشأن الهدنة في قطاع غزة.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "غالانت قال لنتنياهو إن الصفقة جيدة وهذه فرصة لإعادة الرهائن"، مشيرة إلى أن غالانت قال لنتنياهو أيضا إنه لا يتحدث علانية حتى لا تزيد كلفة الصفقة وينبغي الموافقة عليها".



وأضاف غالانت، خلال اجتماع المجلس الوزاري: "نحن مطالبون على المستوى الأخلاقي والقيمي أن نعيد المختطفين، خاصة أنا وأنت، رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وحظي مطلب غالانت بتأييد أعضاء مجلس الوزراء الحربي، لكن نتنياهو أبدى تحفظات، وفق القناة دون توضيح.

من جانبه وصف الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس الموافقة على صفقة التبادل "بالبطولة".

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، تحدث غانتس في خطاب ذكرى المحرقة النازية عن الثمن الذي يتعين على إسرائيل دفعه في الصفقة مع حماس. وقال "حتى الآن، نحن مطالبون بهذا النوع من البطولة. إن عودة أخواتنا من الأسر تتطلب منا التغلب على الغضب الناجم عن إطلاق سراح القتلة البغيضين ورفض القتال.

وأضاف: "لكن هذا التعلق بالروح بالتحديد هو ما يسمح لنا بالتغلب على الرغبة، من أجل روح شعبنا لإنقاذ المزيد من النفوس للحفاظ على الضمان المتبادل ووصية فداء الأسرى، واستمرار القتال مع مرور الوقت، والتفاهم من التكاليف التي يتحملها المجتمع الإسرائيلي بأكمله، تتطلب منا الشجاعة وقهر الإرادة. إن مستقبلنا ينعكس في السنوات والأجيال، وليس في إنجازات الأيام أو الأسابيع.