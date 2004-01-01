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شاهد: "القسام تقنص جنديا إسرائيليا جنوب مدينة غزة

الأحد 05 مايو 2024 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "القسام تقنص جنديا إسرائيليا جنوب مدينة غزة



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الأحد، "قنص" جندي إسرائيلي وإصابته بشكل مباشر جنوب مدينة غزة.

وقالت في منشور على منصة "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في شارع 10 جنوب تل الهوا بمدينة غزة، ويؤكدون إصابته بشكل مباشر".

وتستخدم كتائب القسام بندقية الغول للقنص.



وبندقية الغول أو قنّاصة الغول، هي سلاح محلي الصنع، دخلت الخدمة للمرة الأولى في حرب 2004. 

تستخدم بندقية "الغول" ذخيرة من عيار 12.7 و14.5 ميلمترات، متفوّقة على نظيرتها "دراغونوف" روسية الصنع من عيار 7.62 ميلمترات، و"شتاير" النمساوية من عيار 12.7 ميلمترات.

وتُعتبر من أطول بنادق القنص في العالم، حيث يزيد طولها على 1.5 أمتار، متفوّقة على "شتاير" النمساوية التي يبلغ طولها 1.37 مترًا، و"دراغونوف" الروسية بطول 1.2 مترًا.

وفي وقت سابق، أعلنت "القسام" بالتعاون مع "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف القوات الإسرائيلية المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ الـ"107" قصيرة المدى.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا تجمعا لقوات إسرائيلية في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه، بصواريخ قصيرة المدى.
 


وفي وقت سابق، أصيب 10 أشخاص بينهم 3 في حالة خطيرة؛ جراء قصف مستوطنة كرم أبو سالم بقذائف الهاون، وفق إعلام عبري.


وقال موقع "واللا" الإخباري العبري: "أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص اليوم (الأحد)، جراء سقوط حوالي 20 قذيفة هاون من غزة باتجاه كيرم شالوم (كرم أبو سالم)".


وتشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية، وفق مسؤولين حكوميين وأمميين.

قنص

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