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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة

الأحد 05 مايو 2024 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية على مخيم النصيرات ورفح وسط وجنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 18 مواطنا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.

و استشهد 6 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، مساء اليوم الأحد، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أ

وانتشلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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