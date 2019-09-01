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مصدر رفيع المستوى: رد حماس على الورقة المصرية سيكون خلال 48 ساعة

الأحد 05 مايو 2024 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر رفيع المستوى: رد حماس على الورقة المصرية سيكون خلال 48 ساعة



القاهرة/سما/

قال مصدر مصري رفيع المستوى مساء يوم الأحد إن الوفد الأمني المصري ناقش كافة التفصيلات مع وفد حركة حماس.

ووفق قناة "القاهرة الإخبارية"، صرح المصدر بأن هناك تقدما كبيرا في التوافق بين الطرفين.

وأفاد بأن وفد حماس غادر القاهرة ومن المنتظر أن يعود خلال 48 ساعة بالرد النهائي على الورقة المصرية.

ومساء الأحد، أعلنت حركة حماس انتهاء جولة المفاوضات الحالية في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت في بيان "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة".

وأكدت الحركة تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني وينهي العدوان بشكل كامل ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

من جهته شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تل أبيب ستواصل القتال "حتى تحقيق كافة أهدافها"، محذرا من الاستسلام لمطالب حماس.

وصرح بأن الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمثابة هزيمة مروعة لإسرائيل وسيكون ذلك انتصارا كبيرا لحماس ولإيران.

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