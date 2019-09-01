"هو متعجرف ويجب طرده".. مشادة كلامية بين غالانت وبن غفير

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مشادات كلامية وقعت بين وزير الحرب يوآف غالانت ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أدت الى انسحاب غالانت من جلسة الحكومة اليوم الأحد.

وخلال جلسة مجلس الوزراء تطرق غالانت إلى أهداف الحرب التي قال إنها القضاء على حركة "حماس" وإطلاق سراح المختطفين و"الحفاظ على حرية العمل"، وأضاف "نحن نعمل وفق ذلك رغم أن وسائل الإعلام تقول إننا متخبطون وهناك (أيضا) وزراء غير راضين".

وأضاف: "لقد رأيتم العملية في الشفاء وفي وقت النشاط في الشفاء كان هناك عنوان رئيسي في وسائل الإعلام (يتحدث عن تخبطنا)".

ورد عليه بن غفير قائلا: "العملية في الشفاء كانت منذ وقت طويل ولم تسمحوا لجنودنا بعدها بالرد لمدة شهر. لقد تعرضوا للهجوم وتطلب منهم أنت ورئيس الأركان التزام الصمت".

وغادر غالانت قاعة الاجتماع احتجاجا على هذه المزاعم، فيما قال بين غفير مخاطبا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "لم أر شيئا من هذا القبيل. هذا الوزير يفعل ما يريد، لكنك لم تطرده بل توبخه، فهو متعجرف".



ورد عليه نتنياهو: "لا تعظني بالأخلاق، ومن يعظ فلينظر الى نفسه. يكفي أن الجميع هنا يهددون بإغلاق الباب. أنا لا أحتاج إلى التهديدات للدخول إلى رفح، لقد وعدت بأننا سندخل رفح وسنفعل ذلك قريبا جدا".

وأكد نتنياهو خلال جلسة الحكومة اليوم أن إسرائيل ستواصل القتال "حتى تحقيق كافة أهدافها"، معتبرا أن قبول طلب "حماس" إنهاء الحرب سيمثل "هزيمة مروعة" للدولة العبرية.

وقبل أيام دعا بن غفير رئيس الوزراء لإقالة غالانت بسبب دوره في سلسلة من التعيينات رفيعة المستوى "غير الصائبة".