الهلال الأحمر: انتشال أشلاء لشهداء من تحت أنقاض المنزل الذي استهدفه الاحتلال في دير الغصون

طولكرم/سما/

أعلنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تمكنت من انتشال أشلاء لشهداء من تحت أنقاض المنزل الذي استهدفه الاحتلال فجر أمس السبت.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي مقتضب، اليوم الاحد، أن طواقمها نقلت أشلاء الشهداء، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وكانت قوة اسرائيلية خاصة "مستعربون"، قد تسللت ليلة الجمعة السبت، إلى بلدة دير الغصون، وحاصرت منزل لعائلة المواطن بشير بدران، لأكثر من 13 ساعة، وقصفته بقنابل "الانيرجا"، قبل أن تهدمه على رؤوس من كانوا داخله.

في وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية وأمنية، عن استشهاد خمسة شبان داخل المنزل، وهم: تامر رأفت عبد الرحمن فقها (32 عاما)، وعلاء أديب عبد الجابر شريتح (45 عاما)، واسال بشير توفيق بدران (42 عاما)، وعدنان تيسير كامل سمارة (40 عاما)، واحتجز الاحتلال جثامينهم، فيما نقل جثمان شهيد خامس لم تعرف هويته بعد، الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.