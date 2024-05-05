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إعلام عبري يكشف عن افتتاح خط شحن بحري جديد بين إسرائيل ودولة عربية

الأحد 05 مايو 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يكشف عن افتتاح خط شحن بحري جديد بين إسرائيل ودولة عربية



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن افتتاح خط شحن بحري جديد بين إسرائيل ومصر.

وقال موقع " port2port" الإخباري الإسرائيلي، المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، إن شركة "ميدكون لاينز" للشحن البحري، قررت فتح هذا الخط الملاحي الجديد "لتسهيل عمليات الشحن بين مصر وإسرائيل".

وكشف الموقع العبري، أن "الشركة افتتحت خطين جديدن الأول سيعمل بين ميناء "رافينا" الإيطالي، وميناء الإسكندرية بمصر ومؤانئ أشدود وحيفا في إسرائيل، بينما سيعمل الخط الملاحي الثاني بين موانئ مصر وإسرائيل مباشرة".

وأوضح الموقع أن "سفن الحاويات ستعمل على كلا الخطين من مصر وإسرائيل".

ووفق الموقع الرسمي لمجموعة "Pan Marine Group" مؤسسة مصرية متنوعة ومستقلة، المالكة لشركة "ميدكون لاينز" للشحن البحري، فإن "هذه الشركة هي إحدى شركات المجموعة المصرية التي تمارس أعمالها في السوق المصري منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما".

وتمتلك المجموعة 5 شركات وهي: (بان مارين لخدمات الشحن)، و(بان مارين للخدمات البترولية)، (بان مارين للخدمات اللوجستية)، و(ميدكون لاينز مصر ش.م.م)، و(بان للتوريدات البحرية).

وقالت المجموعة على موقعها الرسمي إنها "تسعى جاهدة إلى إنشاء علاقات تجارية قيمة في جميع أنحاء العالم".

وتعود ملكية مجموعة "بان مارين" المصرية للشحن لرجال أعمال مصريين، وتم إنشاؤها في عام 1978، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الإسكندرية، وتنشط الشركة في مجال شحن المواد الغذائية.

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