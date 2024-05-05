  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي: القلق المصري يتصاعد من عبور سكان غزة الحدود

الأحد 05 مايو 2024 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: القلق المصري يتصاعد من عبور سكان غزة الحدود



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القلق المصري يتصاعد بالتزامن مع استمرار حرب غزة ومماطلة إسرائيل بالموافقة على الاقتراح المصري للهدنة.


وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من العمل العسكري في رفح، خوفا من دخول حشد فلسطيني إلى سيناء، ولكن منذ بداية الحرب، انتقل بالفعل حوالي 100 ألف من سكان غزة إلى مصر، على حد قولها.

وقال المحلل السياسي في الصحيفة، ليئور بن آري، إن خوف مصر الرئيسي من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح هو أن حشودا فلسطينية سوف تدخل أراضيها. 

ويكرر مسؤولون مصريون كبار منذ بداية الحرب معارضتهم لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، حيث أن هذا الأمر سيؤدي إلى "تصفية القضية الفلسطينية". 

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد خلال محادثات مع نظرائه أن مصر "ترفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وتعارض القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من السنوار على صفقة "هدنة غزة" المقترحة

مكتب نتنياهو ينشر خطة "غزة 2035"

توضيح صادر عن بنك فلسطين بشأن تقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية

مروان البرغوثي على رأس قائمة الأسرى المحررين في "صفقة غزة"

الجهاد الإسلامي: نشهد ساعات حاسمة في المفاوضات مع الاحتلال

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: كنا قريبين جدا من السنوار..

مفاوضات غزة: أجواء إيجابية وضمانات أمريكية بإنهاء الحرب.. الأمر يتوقف على رد "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

11-4-730x438

وول ستريت جورنال: واشنطن تستخدم ورقة وجود حماس في قطر لتخيّرها بين الصفقة أو الطرد

photo_2024-05-05_13-32-43

إصابة 11 إسرائيليا إثر استهداف "كرم أبو سالم".. غالانت: عملية قوية برفح قريباً

نتنياهو كشف تفاصيل سرية لإحباط صفقة مع حماس

كرم ابو سالم

القسام يقصف موقع كرم ابو سالم بمنظومة "رجوم" والاحتلال يعلن إغلاقه

نتنياهو

نتنياهو: لن تقبل بإنهاء الحرب والانسحاب من غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية