إصابة 11 إسرائيليا إثر استهداف "كرم أبو سالم".. غالانت: عملية قوية برفح قريباً

القدس المحتلة/سما/

أصيب 11 إسرائيليا، بينهم صُنفت حالات بالخطيرة، اليوم الأحد، إثر إطلاق 20 قذيفة مدفعية من غزة نحو مستوطنة "كيرم شلوم"، وفقا لما ذكرت تقارير إسرائيلية.

وذكرت التقارير أن القذائف المدفعية سقطت إلى جانب موقع عسكري في كرم أبو سالم. وردا على ذلك، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي هجمات على مواقع في رفح بحجم استثنائي.

وقرر الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم ووقف حركة مرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال المجلس الإقليمي "إشكول"، في بيان إن "عددا من القذائف سقطت في منطقة مفتوحة إلى جانب موقع عسكري وهناك إصابات، المصابون ليسوا من مواطني المجلس الإقليمي".

وطالب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بإغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة على الفور كرد انتقامي على عملية الاستهداف المدفعي على موقع كرم أبو سالم.

فيما، علت أصوات حلفاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وجددوا مطلبهم باجتياح رفح على الفور.

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير: "لم نهاجم غزة فحصلنا على السابع من أكتوبر ولم نهاجم رفح وحصلنا على هجمة دقيقة وأطالب نتنياهو بدخول رفح الآن

وأصدرت كتائب القسام بيانا، تبنت فيها "قصف تحشدات لقوات العدو في موقع ‘كرم أبو سالم‘ ومحيطه بمنظومة الصواريخ ‘رجوم‘ قصيرة المدى من عيار 114ملم".

وخاطب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، جنود جيش الاحتلال في ممر "نتساريم" فاصل قطاع غزة، قائلا إننا "نرصد إشارات أن حماس لا يرغب بالتقدم نحو صفقة، المعنى واضح، أن عملية قوية برفح بالوقت القريب، وأماكن أخرى في كل قطاع غزة".