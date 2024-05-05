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الخارجية تدين فرض الاحتلال قيودًا على كنيسة القيامة والاعتداء على المواطنين بالقدس

الأحد 05 مايو 2024 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين فرض الاحتلال قيودًا على كنيسة القيامة والاعتداء على المواطنين بالقدس



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتضييقه بحق المصلين المحتفلين بسبت النور، وفرض قيود على وصولهم إلى كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، والاعتداء عليهم تحت حجج وذرائع واهية تتكرر كل عام.

واعتبرت الخارجية في تصريح صحفي، يوم الأحد، أن هذه الإجراءات هي عقوبات جماعية تستهدف الكل الفلسطيني في القدس ومقدساتها وهويتها ومواطنيها، كما أنها انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس والتي تتعلق بحرية العبادة.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

#وزارة الخارجية #القدس #كنيسة القيامة

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