هنية: حماس حريصة على التوصل لاتفاق شامل

الدوحة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة أجرت سلسلة اتصالات مع الوسطاء وفصائل المقاومة، تأكيدًا على جدية الحركة وإيجابيتها قبل الجولة الحالية للمفاوضات.

وأضافت، أنه عقد اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، وحملته مواقفها الإيجابية والمرنة مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لدى الحركة هي لوقف العدوان على الفلسطينيي، مشددًا على أنه موقف جوهري ومنطقي، ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا.

وتساءل: "فما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه؟"

وأكد هنية أن العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كمّا هائلاً من المشاكل السياسية ومن الجرائم التي ارتكبت في غزة، ورئيسها يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة.

وشدد على أن أمريكا التي أعطت غطاء لهذا الاحتلال هي من يجب أن يوقفه بدلا من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة.

وجدد رئيس المكتب السياسي لحماس أن الحركة ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان، ويضمن الانسحاب، ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى.

وأمس السبت، وصل وفد حركة حماس ومسؤولون قطريون وأميركيون إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في المقابل رفضت "إسرائيل" إرسال وفدها.