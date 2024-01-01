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هذا استسلام

نتنياهو: لن تقبل بإنهاء الحرب والانسحاب من غزة..

الأحد 05 مايو 2024 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لن تقبل بإنهاء الحرب والانسحاب من غزة..



القدس / سما /

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن اسرائيل لن تقبل بإنهاء الحرب والانسحاب من غزة، مضيفا:" هذا استسلام".

وأضاف:" حماس تفشل المفاوضات، وإسرائيل لن توافق على مطالبها التي تعني الاستسلام".

وأوضح:" إسرائيل لا يمكنها أن تقبل بوقف كامل للحرب، وهذا يعني خروج كتائب حماس من مخابئها، والسيطرة على غزة مرة أخرى، وإعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية، والعودة إلى تهديد إسرائيل في المستوطنات المحيطة."

وأكد" الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمثابة هزيمة فظيعة لدولة إسرائيل. وانتصارا كبيرا لحماس، ولإيران.. وسوف يبرز ذلك ضعفا رهيبا، ومثل هذا الضعف سيبعد اتفاق السلام المقبل".

#نتنياهو #اسرائيل #الحرب #غزة #المفاوضات

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