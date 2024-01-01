الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق مكاتب قناة الجزيرة

القدس / سما /

صوّتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع: قناة التحريض ستغلق بإسرائيل".

وبالإضافة إلى قرار إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، سيُمنع بث القناة باللغتين الإنجليزية والعربية، وسحب بطاقات عضوية الصحافيين العاملين في الجزيرة، ومصادرة أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية ما عدا الأجهزة الشخصية.

ووفقا للقرار، ستتم عرقلة الوصول إلى موقع الجزيرة وتحديد الدخول إليه من إسرائيل.