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الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق مكاتب قناة الجزيرة

الأحد 05 مايو 2024 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق مكاتب قناة الجزيرة



القدس / سما /

صوّتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع: قناة التحريض ستغلق بإسرائيل".

وبالإضافة إلى قرار إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، سيُمنع بث القناة باللغتين الإنجليزية والعربية، وسحب بطاقات عضوية الصحافيين العاملين في الجزيرة، ومصادرة أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية ما عدا الأجهزة الشخصية.

ووفقا للقرار، ستتم عرقلة الوصول إلى موقع الجزيرة وتحديد الدخول إليه من إسرائيل.

#قناة الجزيرة #الحكومة الإسرائيلية

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