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"ما يتم نشره غير دقيق"..

إعلام مصري: تقدم إيجابي بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس

الأحد 05 مايو 2024 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام مصري: تقدم إيجابي بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس



القاهرة / سما /

نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، الأحد، عن مصدر رفيع، تحقيق “تقدم إيجابي” بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.


وبحسب القناة، “أكد مصدر رفيع المستوى أن هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات بشأن الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.


وأضاف المصدر أن “ما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق”.


وأكد للقناة أن “الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف”.


وكشف أن “عودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله، من ضمن بنود الاتفاق”.


وكانت وسائل إعلام تحدثت عن تعثر في المفاوضات بين الجانبين ووصولها إلى “طريق مسدود”، في ظل تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باجتياح رفح رغم تحذيرات دولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين.


ويواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من داخل أعضاء في حكومته لعدم قبول صفقة تقود لإنهاء الحرب وإلغاء اجتياح رفح جنوب القطاع رغم تحذيرات دولية متصاعدة من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين.


وسبق أن هدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، بحلّ الحكومة في حال إلغاء اجتياح رفح، بزعم أن ذلك ضروري “للقضاء على حماس” وفق ما يروّجان.


والسبت، اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو، بمحاولة إفشال الصفقة مع حركة حماس للتوصل إلى اتفاق يقضي بتبادل الأسرى، وذلك قبل وقت قصير من تلقّي رد الحركة على المقترح المصري.

#حماس #إسرائيل #المفاوضات

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