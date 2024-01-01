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معهد الفلك: عيد الأضحى فلكياً الأحد 16 حزيران

الأحد 05 مايو 2024 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معهد الفلك: عيد الأضحى فلكياً الأحد 16 حزيران



القاهرة / سما /

قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق فلكيا يوم الخميس المقبل وعدته 29 يوما.

وأضاف رابح، أن هلال شهر ذي القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 شوال الحالي، الموافق 8 مايو الحالي "يوم الرؤية".

وأوضح رابح أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مكة المكرمة، وفي القاهرة 38 دقيقة وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين 32 - 40 دقيقة.

وتابع أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 8 - 48 دقيقة.

وأوضح بيان معهد الفلك أن غرة شهر ذي الحجة 1445هـ فلكياً تكون يوم الجمعة 2024/6/7م.

وأشار بيان معهد الفلك إلى أن وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً ستكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأحد 16 يونيو 2024.

#معهد الفلك #عيد الأضحى

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