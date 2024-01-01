تطورات اليوم الـ212 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

دخلت الحرب على قطاع غزة اليوم الأحد، شهرها الثامن في ظل مواصلة الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٣٢ شهيدا و ٤١ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤٦٥٤ شهيدا و ٧٧٩٠٨ اصابة .



جنوب القطاع



وواصلت الطائرات الاسرائيلية قصفها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين من عائلة شيخ العيد في قصف منزلهم بمشروع عامر شرق مدينة رفح وهم رجل وطفلان.

وقصفت طائرة إسرائيلية في ساعات الليل ثلاثة منازل غير مأهولة لعائلة بهلول والشاعر ومعمر ما أوقع العديد من الإصابات.

واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال أيمن زعرب قائد في سرايا القدس في رفح في وقت سابق من فجر السبت.

ودمرت طائرات الاحتلال منزل المصور حسن اصليح جنوب خان يونس.

ووقع عدة اصابات في قصف إسرائيلي استهدف مسجد الفاروق بمخيم خان يونس واصابات اخرى في قصف مسجد نوح شرق خان يونس.



وسط قطاع غزة



وجددت طائرات الاحتلال قصفها لمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الإحتلال الحربية أرضًا زراعية على شارع صلاح الدين قرب مصنع شومر شمالي مخيم المغازي وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال أراض زراعية بالزوايدة ودير البلح وسط القطاع.



غزة والشمال



وارتقى ثلاثة شهداء (أم وطفلين) وإصابة الزوج بجراج حرجة بقصف مدفعية الاحتلال لمنطقة وادي العرايس شرق حي الزيتون بمدينة غزة

واستشهد طفلان في قصف مسيرة إسرائيلية لهم في حي الصبرة جنوب غزة.