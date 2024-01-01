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الطقس: أجواء غائمة وباردة وأمطار متفرقة

الأحد 05 مايو 2024 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة وباردة وأمطار متفرقة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف بارداً نسبياً نهارا وبارداً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وهناك فرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا بارداً نسبياً نهارا بارداً في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية،  والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج .

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وفي ساعات الصباح فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من المعدل العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

#الطقس

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