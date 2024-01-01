بلدية النصيرات: القصف الإسرائيلي دمر 12 بئر مياه

غزة/سما/

أعلنت بلدية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، السبت، تدمير القصف الإسرائيلي 12 بئر مياه ومحطتي تحلية وآلاف الأمتار من شبكات المياه بالمخيم.

وقالت البلدية في بيان: "العدوان الاسرائيلي حرم السكان من أبسط الخدمات الإنسانية الأساسية كالمياه والصرف الصحي وجمع النفايات، وأدى ذلك لانتشار الأمراض والأوبئة بسبب شح المياه وانتشار الحشرات والقوارض بفعل تكدس النفايات في الشوارع".

وأوضحت البلدية أن كميات الوقود التي تصل إلى المخيم "قليلة جدا"، ما تسبب في "عجز كبير في تقديم الخدمات وخلق معاناة كبيرة" للمواطنين في القطاع بسبب شح المياه، وتكدس كميات كبيرة من النفايات وتسرب الصرف الصحي في الشوارع.

وأضافت: "دمر الاحتلال نحو 27 ألف متر مربع من الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى 5 ميادين وتقاطعات رئيسية".

ولفتت البلدية إلى "تدمر 12 بئر مياه، ونحو 4250 مترا طوليا من شبكات المياه، وتعرض 15 محبس مياه ومحطتي تحلية للتدمير".

ووفقا للبيان، تراكمت حوالي 22 ألف طن من النفايات في الشوارع وحول مراكز الإيواء، نتيجة نفاد الوقود وتدمير عدد من مركبات البلدية، وتعذر وصول طواقم البلدية إلى العديد من المناطق في النصيرات.

البلدية أوضحت أيضا أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن تدمير نحو 5 آلاف متر طولي من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تضرر محطتين لمعالجة الصرف الصحي.

وطالبت البلدية المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية بـ"ضرورة التدخل العاجل وإنقاذ ما تبقى من الحياة الإنسانية في قطاع غزة التي كفلها القانون الدولي، والعمل على توفير احتياجات البلديات".