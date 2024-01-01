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جيش الاحتلال يزعم اغتيال أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح"(صورة)

الأحد 05 مايو 2024 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزعم اغتيال أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح"(صورة)



القدس المحتلة/سما/

زعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مساء يوم السبت أنه اغتال أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح" التابع لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين واثنين آخرين في الحركة إثر غارة جوية استهدفت جنوبي غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن أيمن زعرب أحد قادة "لواء فتح" المسؤول عن هجوم قوة النخبة التابعة "للجهاد الإسلامي" على "كيبوتس صوفا" و"موقع صوفا" العسكري في 7 أكتوبر.

وأضاف أنه وإلى جانب زعرب، تم القضاء على اثنين آخرين من عناصر "حركة الجهاد الإسلامي" كانا يقيمان في شقته خلال الضربة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة لأيمن زعرب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

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