بن غفير وسموتريتش يدعوان نتنياهو إلى اجتياح فوري لرفح

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء السبت، إلى الإسراع في شن الهجوم المقرر للاحتلال على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مشددا على رفضه لاتفاق حول تبادل الأسرى مع حركة حماس قد يؤدي إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 211 يوما.

وفي ظل الاتهامات المتصاعدة الموجهة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه يسعى إلى إفشال جهود التوصل إلى صفقة لإطالة أمد الحرب لأهداف سياسية، وفي ظل الحديث عن "تفاؤل حذر" لدى الوسطاء من إمكانية إحراز تقدم في المحادثات التي تستضيفها القاهرة، شدد سموتريتش على أن الأولوية تبقى لاجتياح رفح.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلي مطلعة على المحادثات قولها إن "المؤشرات ليست جيدة. هناك تقارير متفائلة للغاية في مصر وكأن حماس توافق على كل شيء باستثناء بعض البنود، وفي إسرائيل يقولون بكل وضوح: هناك شعور بأن المصريين يحاولون رسم صورة أكثر وردية من تلك الموجودة بالواقع".

وقال سموتريتش إنه "الحكومة الإسرائيلية لديها تفويض واحد فقط وهو الانتصار"؛ واعتبر أن "صفقة انهزامية من شأنها أن تنهي الحرب دون تحقيق النصر المطلق هي كارثة"، وختم بالدعوة إلى اجتياح "رفح فورا"، علما بأن نتنياهو عقد مداولات السبت وقرر عدم إيفاد المفاوضين الإسرائيليين للمشاركة في محادثات القاهرة، رغم الضغوط الأميركية.



وكشفت القناة 12، أن نتنياهو لم يدع الوزيرين في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، للمشاركة في المداولات التي تقرر خلالها عدم إيفاد المفاوضين الإسرائيليين إلى القاهرة، وكشفت القناة أن مكتب نتنياهو قدم إحاطات صحافية على لسان "مسؤول سياسي رفيع" شدد فيها على أن إسرائيل لن تتنازل عن اجتياح رفح ولن توافق على إنهاء الحرب.

بدوره، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بقرار نتنياهو بشأن عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، وقال في بيان مقتضب، "أرحب بقرار رئيس الحكومة بعدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. وآمل أن يفي أيضا بالالتزامات الأخرى التي قطعها لي في الاجتماع الذي عقده معي الأسبوع الماضي: لا للصفقة، نعم لرفح".

ولوّح ين غفير بإسقاط الحكومة في حال لم يَفِ نتنياهو بالالتزامات التي تعهد له بها، وقال: "رئيس الحكومة يعرف جيدًا ثمن عدم الوفاء بهذه الالتزامات".

وفي وقت سابق، السبت، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في لقاء مع القناة 12 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي نشر فرقتين عسكريّتين بالقرب من رفح تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة هناك. وادّعى هنغبي أن القرار بشن عملية عسكرية في رفح اتخذ بالفعل، وأن واشنطن على علم بالخطط الإسرائيلية بهذا الشأن.

من جهة أخرى، قال المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء السبت، نقلا عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، إن العملية العسكرية المحتملة في رفح ستكون محدودة ولا تشبه عمليتي غزة أو خانيونس، وإنها ستكون على شكل مداهمات بسبب عدد المدنيين الكبير في رفح والضغوط الأميركية.

من جانبه، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بإرسال الوفد المفاوض إلى القاهرة، الليلة، لإتمام صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة. وقال لبيد: "ينبغي على نتنياهو، إرسال فريق التفاوض إلى القاهرة الليلة". وأضاف: "يجب أنّ لا يعودوا من دون إبرام صفقة وإعادة المحتجزين، لا يوجد هناك مهمة أخرى، لا شيء آخر لنفعله".

وتابع لبيد "لا يوجد شيء اسمه نصر دون التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن"وتصاعدت الاتهامات التي توجهها المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو، بمحاولة إفشال صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، فيما يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة لعدم قبول صفقة تقود لإنهاء الحرب على غزة وإلغاء العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.